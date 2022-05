Hydro One vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hydro One präsentierte am 05.05.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,520 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,450 CAD je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 1,03 Milliarden CAD, gegenüber 1,81 Milliarden CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 42,96 Prozent präsentiert.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,485 CAD prognostiziert, während der Umsatz bei 2,01 Milliarden CAD erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at