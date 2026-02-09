|
Hydro S S Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Hydro S S Industries hat am 07.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Hydro S S Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 33,34 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 28,59 INR je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hydro S S Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,89 Milliarden INR im Vergleich zu 4,40 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
