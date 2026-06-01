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01.06.2026 06:31:29
Hydro S S Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Hydro S S Industries hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 43,65 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hydro S S Industries 34,60 INR je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 5,78 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hydro S S Industries 4,70 Milliarden INR umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 144,10 INR. Im Vorjahr hatte Hydro S S Industries 126,22 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Hydro S S Industries im vergangenen Geschäftsjahr 19,96 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hydro S S Industries 17,43 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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