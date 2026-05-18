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18.05.2026 06:31:29
Hydrofarm stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hydrofarm hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,5 Millionen USD – eine Minderung von 29,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 40,5 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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