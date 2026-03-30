Hydrofarm veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hydrofarm hat am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Hydrofarm vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 51,89 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,800 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 32,67 Prozent auf 25,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -62,350 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hydrofarm ein EPS von -14510,000 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 29,45 Prozent zurück. Hier wurden 134,25 Millionen USD gegenüber 190,29 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at