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18.11.2026 06:31:28
Hydrofarm zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Hydrofarm hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,61 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 50,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14,5 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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