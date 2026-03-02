Hydrogenpro AS Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hydrogenpro AS Registered hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,48 NOK gegenüber -0,540 NOK im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Hydrogenpro AS Registered 15,7 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 77,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 70,1 Millionen NOK umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,640 NOK vermeldet. Im Vorjahr waren -2,870 NOK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 84,30 Millionen NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 56,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 195,69 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

