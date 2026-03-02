|
02.03.2026 06:31:29
Hydrogenpro AS Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hydrogenpro AS Registered hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,48 NOK gegenüber -0,540 NOK im Vorjahresquartal verkündet.
Im abgelaufenen Quartal hat Hydrogenpro AS Registered 15,7 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 77,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 70,1 Millionen NOK umgesetzt worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,640 NOK vermeldet. Im Vorjahr waren -2,870 NOK erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 84,30 Millionen NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 56,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 195,69 Millionen NOK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.