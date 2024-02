Hydrogenpro AS Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hydrogenpro AS Registered hat am 27.02.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das vergangene Quartal hat Hydrogenpro AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 127,0 Millionen NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,3 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 401,98 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 1,168 NOK und einen Umsatz von 533,60 Millionen NOK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at