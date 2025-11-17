Hydrogenpro AS Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hydrogenpro AS Registered hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,60 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,590 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 34,4 Millionen NOK, gegenüber 71,6 Millionen NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 51,98 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at