Hydrogenpro AS Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hydrogenpro AS Registered hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,29 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,510 NOK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 79,74 Prozent auf 7,0 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Hydrogenpro AS Registered 34,4 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at