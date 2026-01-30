|
Hydrograph Clean Power legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hydrograph Clean Power hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hydrograph Clean Power ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,040 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Hydrograph Clean Power ebenfalls 0,040 CAD je Aktie eingebüßt.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 0,06 Millionen CAD gegenüber 0,01 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.
