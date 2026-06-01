Hydrograph Clean Power stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hydrograph Clean Power hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 133,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at