Hygon Information Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hygon Information Technology A hat am 07.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,220 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Hygon Information Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,03 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 68,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,40 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at