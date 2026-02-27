27.02.2026 06:31:29

Hygon Information Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hygon Information Technology A äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hygon Information Technology A ein EPS von 0,170 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,89 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 61,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hygon Information Technology A einen Umsatz von 3,03 Milliarden CNY eingefahren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,285 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 4,74 Milliarden CNY erwartet worden war.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Hygon Information Technology A ein EPS von 0,830 CNY je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 14,38 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 9,06 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 1,36 CNY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 14,44 Milliarden CNY gerechnet.

