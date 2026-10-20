Hygon Information Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hygon Information Technology A hat am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,45 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hygon Information Technology A 0,330 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 5,86 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,03 Milliarden CNY umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,560 CNY sowie einem Umsatz von 6,08 Milliarden CNY in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at