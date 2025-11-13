HYLIION öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HYLIION lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HYLIION ein EPS von -0,060 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at