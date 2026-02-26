HYLIION stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HYLIION äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HYLIION ein EPS von -0,080 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat HYLIION mit einem Umsatz von insgesamt 0,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 52,98 Prozent verringert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,330 USD. Im Vorjahr waren -0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat HYLIION im vergangenen Geschäftsjahr 3,48 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 130,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HYLIION 1,51 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at