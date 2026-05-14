HYLIION verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HYLIION hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,100 USD erwirtschaftet worden.

HYLIION hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 477,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at