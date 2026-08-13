|
13.08.2026 06:31:29
HYLIION veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
HYLIION lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HYLIION ebenfalls 0,080 USD je Aktie eingebüßt.
Im abgelaufenen Quartal hat HYLIION 4,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 227,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!