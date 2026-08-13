HYLIION veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HYLIION lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HYLIION ebenfalls 0,080 USD je Aktie eingebüßt.

Im abgelaufenen Quartal hat HYLIION 4,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 227,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at