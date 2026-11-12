HYLIION: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HYLIION hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat HYLIION 7,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 880,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at