03.11.2025 06:31:29
Hylink Digital Solution A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Hylink Digital Solution A hat am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,23 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,480 CNY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,89 Prozent auf 348,9 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 387,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
