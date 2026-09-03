03.09.2026 06:31:29

Hylink Digital Solution A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hylink Digital Solution A hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Hylink Digital Solution A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,40 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,600 CNY je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 392,5 Millionen CNY, gegenüber 440,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,84 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

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