Hylink Digital Solution A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hylink Digital Solution A hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Hylink Digital Solution A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,40 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,600 CNY je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 392,5 Millionen CNY, gegenüber 440,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,84 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at