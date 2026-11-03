Hylink Digital Solution A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hylink Digital Solution A ließ sich am 31.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hylink Digital Solution A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hylink Digital Solution A ein EPS von -0,230 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Hylink Digital Solution A mit einem Umsatz von insgesamt 357,2 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 350,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 1,83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at