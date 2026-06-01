HYLQ Strategy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HYLQ Strategy hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,04 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,390 CAD je Aktie erzielt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,120 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,430 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at