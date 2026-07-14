|
14.07.2026 16:30:00
Hynix Isn't Selling Shares to Cash Out. It's Funding a $26.5 Billion Factory Bet.
Given how many times most investors have seen it before, it would be easy to assume an insider or founder is just using the market's recent strength to cash in -- by getting out -- while valuations are high.That's not the case here, though. Every penny of SK Hynix's (NASDAQ: SKHY) recent public offering is going into the company's war chest. Much of it's already earmarked, in fact, to capitalize on an opportunity that's going to continue growing for the foreseeable future. Here's what you need to know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich im Plus -- DAX beendet Handel etwas fester -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt kämpfte sich am Dienstag in die Gewinnzone zurück. Der deutsche Aktienmarkt tendierte letztlich ebenso höher. Die Wall Street zeigt sich gespalten. In Asien ging es am Dienstag nach oben.