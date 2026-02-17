HYOJITO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HYOJITO lud am 16.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 44,32 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 36,56 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat HYOJITO im vergangenen Quartal 2,76 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HYOJITO 2,50 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at