HYOJITO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HYOJITO ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HYOJITO die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 28,47 JPY. Im Vorjahresviertel waren 30,78 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,68 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,39 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at