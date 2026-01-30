|
Hyoki Kaiun Kaisha: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hyoki Kaiun Kaisha lud am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es stand ein EPS von 118,22 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hyoki Kaiun Kaisha noch ein Gewinn pro Aktie von 145,42 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,82 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,45 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,66 Milliarden JPY umgesetzt.
