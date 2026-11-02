Hyoki Kaiun Kaisha gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hyoki Kaiun Kaisha gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 111,58 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 46,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,56 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,24 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at