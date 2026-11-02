Hyosung Advanced Materials: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hyosung Advanced Materials hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,69 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -3054,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 899,79 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 801,00 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at