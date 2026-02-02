02.02.2026 06:31:29

Hyosung Advanced Materials vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hyosung Advanced Materials hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8121,49 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Hyosung Advanced Materials 3376,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hyosung Advanced Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 785,45 Milliarden KRW im Vergleich zu 804,46 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3494,09 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 11154,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Hyosung Advanced Materials im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 0,85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3 283,04 Milliarden KRW im Vergleich zu 3 311,23 Milliarden KRW im Vorjahr.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 969,250 KRW und einen Umsatz von 3 299,18 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

