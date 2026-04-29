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29.04.2026 06:31:29
Hyosung Advanced Materials veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Hyosung Advanced Materials hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1534,84 KRW, nach 540,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,87 Prozent auf 829,03 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 853,56 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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