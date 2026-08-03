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03.08.2026 06:31:29
Hyosung Chemical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Hyosung Chemical lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 32114,47 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 25515,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 871,29 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 616,98 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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