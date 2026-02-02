Hyosung Chemical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hyosung Chemical hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -28989,06 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hyosung Chemical ein EPS von -27238,000 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,71 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 570,50 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 605,05 Milliarden KRW umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 85982,24 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren -89560,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2 340,72 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 17,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2 838,19 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at