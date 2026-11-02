Hyosung Chemical verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hyosung Chemical hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 15328,03 KRW gegenüber -12418,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Hyosung Chemical im vergangenen Quartal 733,56 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hyosung Chemical 580,30 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at