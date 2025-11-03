Hyosung Chemical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hyosung Chemical lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -5194,62 KRW. Ein Jahr zuvor waren -17291,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24,47 Prozent zurück. Hier wurden 580,30 Milliarden KRW gegenüber 768,31 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at