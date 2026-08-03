Hyosung hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hyosung hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11668,77 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 4284,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 733,64 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 547,29 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at