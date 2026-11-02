Hyosung hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hyosung hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6108,57 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3780,00 KRW je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 699,29 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hyosung einen Umsatz von 531,12 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at