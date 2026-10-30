30.10.2026 09:24:28

Hyosung Heavy Industries Earnings Up In Q3 But Shares Fall 5%

(RTTNews) - Hyosung Heavy Industries Corp. (298040.KS), on Friday reported higher net income in the third quarter of 2026 compared with the previous year.

For the third quarter, net income attributable to shareholders of the parent company increased to KRW 219.61 billion from KRW 150.21 billion in the previous year.

Operating income jumped to KRW 243.46 billion from KRW 219.81 billion in the prior year.

Sales increased to KRW 1.74 trillion from KRW 1.62 trillion in the previous year.

Hyosung Heavy Industries is currently trading 5.34% lesser at KRW 1,809,000 on the Korean Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:00 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02:43 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
01:57 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen