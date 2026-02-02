Hyosung Heavy Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hyosung Heavy Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Hyosung Heavy Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 16939,39 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9780,00 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 1 742,96 Milliarden KRW gegenüber 1 571,51 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 53926,22 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hyosung Heavy Industries 23909,00 KRW je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 5 968,51 Milliarden KRW gegenüber 4 894,98 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 53403,93 KRW je Aktie sowie einen Umsatz von 5 898,96 Milliarden KRW belaufen.

Redaktion finanzen.at