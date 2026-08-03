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03.08.2026 06:31:29
Hyosung Heavy Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Hyosung Heavy Industries hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18508,89 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Hyosung Heavy Industries 9936,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 1 686,98 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 525,28 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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