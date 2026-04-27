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27.04.2026 06:31:29
Hyosung Heavy Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hyosung Heavy Industries hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 9357,67 KRW. Im letzten Jahr hatte Hyosung Heavy Industries einen Gewinn von 10971,00 KRW je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat Hyosung Heavy Industries mit einem Umsatz von insgesamt 1 358,21 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 076,13 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 26,21 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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