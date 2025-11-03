Hyosung Heavy Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hyosung Heavy Industries äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 16108,77 KRW, nach 7938,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 41,82 Prozent auf 1 624,14 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1 145,18 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

