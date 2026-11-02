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02.11.2026 06:31:29
Hyosung Heavy Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hyosung Heavy Industries hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 23551,38 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16131,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 740,64 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 624,14 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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