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27.04.2026 06:31:29
HYOSUNG ITX gewährte Anlegern Blick in die Bücher
HYOSUNG ITX gab am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 218,72 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HYOSUNG ITX 271,00 KRW je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,73 Prozent auf 130,29 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 122,08 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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