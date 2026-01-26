HYOSUNG ITX informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HYOSUNG ITX hat am 23.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 501,03 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 246,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 145,68 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 137,67 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1336,95 KRW, nach 989,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 506,35 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 519,01 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at