26.01.2026 06:31:29

HYOSUNG ITX informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HYOSUNG ITX hat am 23.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 501,03 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 246,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 145,68 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 137,67 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1336,95 KRW, nach 989,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 506,35 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 519,01 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX sollen verhalten in den Montag starten -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit Verlusten erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen