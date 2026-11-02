HYOSUNG ITX präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HYOSUNG ITX hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 239,05 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HYOSUNG ITX 244,00 KRW je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,04 Prozent auf 137,90 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 124,19 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at