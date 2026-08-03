HYOSUNG ITX: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HYOSUNG ITX hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 264,31 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 297,00 KRW je Aktie erzielt worden.

HYOSUNG ITX hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 133,99 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 127,07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at