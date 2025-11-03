HYOSUNG ITX veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HYOSUNG ITX ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HYOSUNG ITX die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 233,34 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 195,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 124,19 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HYOSUNG ITX 121,71 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at