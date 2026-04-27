Hyosung präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hyosung stellte am 24.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 4377,91 KRW gegenüber 3890,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 502,53 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 530,19 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at